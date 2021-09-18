18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Маріуполь – Шахтар: о котрій початок і де дивитися матч УПЛ

Сергій Шаховець
18 вересня, 14:24
Поєдинок "гірників" і азовців у восьмому турі Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 18 вересня, о 17:00 на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Гру покажуть на ТБ і в інтернеті

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В "перерві" між матчем Ліги чемпіонів проти Шерифа (15 вересня) і поєдинком за Суперкубок України з Динамо (22 вересня), Шахтар сьогодні зіграє проти Маріуполя. Онлайн Маріуполь – Шахтар доступний на нашому сайті.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Розклад трансляцій матчу Маріуполь – Шахтар

  • Канал "Футбол 2", прямий ефір; 18 вересня, 17:00
  • сервіс OLL.TV (в підписці), прямий ефір
  • Канал "Футбол 1", 19 вересня о 11:00, повтор
  • Канал "Футбол 2", 20 вересня о 14:30, повтор

Порівняння складів

Відзначимо, що, за оцінками аналітиків Transfermarkt, склад Шахтаря (184 млн євро) в 25 разів дорожче за кадрову обійму азовської команди (7,2 млн євро).

Як справи в УПЛ

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Після поразки в Тирасполі команда Де Дзербі спробує реабілітуватися в матчах чемпіонату України. Після семи турів "гірники" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату київського Динамо на три очки.

Маріуполь провально стартував в новому чемпіонаті, програвши п'ять матчів з семи. Свою першу перемогу підопічні Остапа Маркевича святкували в минулому турі, впевнено обігравши Колос з рахунком 3:1.

Дивіться, як Маріуполь і Шахтар зіграли в минулому чемпіонаті УПЛ

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