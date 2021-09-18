Маріуполь – Шахтар: о котрій початок і де дивитися матч УПЛ

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В "перерві" між матчем Ліги чемпіонів проти Шерифа (15 вересня) і поєдинком за Суперкубок України з Динамо (22 вересня), Шахтар сьогодні зіграє проти Маріуполя. Онлайн Маріуполь – Шахтар доступний на нашому сайті.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Розклад трансляцій матчу Маріуполь – Шахтар

Канал "Футбол 2", прямий ефір; 18 вересня, 17:00

сервіс OLL.TV (в підписці), прямий ефір

Канал "Футбол 1", 19 вересня о 11:00, повтор

Канал "Футбол 2", 20 вересня о 14:30, повтор

Порівняння складів

Відзначимо, що, за оцінками аналітиків Transfermarkt, склад Шахтаря (184 млн євро) в 25 разів дорожче за кадрову обійму азовської команди (7,2 млн євро).

Як справи в УПЛ

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Після поразки в Тирасполі команда Де Дзербі спробує реабілітуватися в матчах чемпіонату України. Після семи турів "гірники" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату київського Динамо на три очки.

Маріуполь провально стартував в новому чемпіонаті, програвши п'ять матчів з семи. Свою першу перемогу підопічні Остапа Маркевича святкували в минулому турі, впевнено обігравши Колос з рахунком 3:1.

Дивіться, як Маріуполь і Шахтар зіграли в минулому чемпіонаті УПЛ