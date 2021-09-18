Мариуполь – Шахтер: во сколько начало и где смотреть матч УПЛ

"Шахтер" - "Мариуполь" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В "перерыве" между матчем Лиги чемпионов против Шерифа (15 сентября) и поединком за Суперкубок Украины с Динамо (22 сентября), Шахтер сегодня сыграет против Мариуполя. Онлайн Мариуполь – Шахтер доступен на нашем сайте.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Расписание трансляций матча Мариуполь – Шахтер

Канал "Футбол 2", прямой эфир; 18 сентября, 17:00

Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир

Канал "Футбол 1", 19 сентября в 11:00, повтор

Канал "Футбол 2", 20 сентября в 14:30, повтор

Сравнение составов

Отметим, что, по оценкам аналитиков Transfermarkt, состав Шахтера (184 млн евро) в 25 раз дороже кадровой обоймы азовской команды (7,2 млн евро).

Как дела в УПЛ

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После поражения в Тирасполе команда Де Дзерби постарается реабилитироваться в матчах чемпионата Украины. После семи туров "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата киевского Динамо на три очка.

Мариуполь провально стартовал в новом чемпионате, проиграв пять матчей из семи. Свою первую победу подопечные Остапа Маркевича праздновали в прошлом туре, уверенно обыграв Колос со счетом 3:1.

Смотрите, как Мариуполь и Шахтер сыграли в минувшем чемпионате УПЛ