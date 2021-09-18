Мариуполь – Шахтер: во сколько начало и где смотреть матч УПЛ

"Шахтер" - "Мариуполь" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
В "перерыве" между матчем Лиги чемпионов против Шерифа (15 сентября) и поединком за Суперкубок Украины с Динамо (22 сентября), Шахтер сегодня сыграет против Мариуполя. Онлайн Мариуполь – Шахтер доступен на нашем сайте.
Расписание трансляций матча Мариуполь – Шахтер
- Канал "Футбол 2", прямой эфир; 18 сентября, 17:00
- Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир
- Канал "Футбол 1", 19 сентября в 11:00, повтор
- Канал "Футбол 2", 20 сентября в 14:30, повтор
Сравнение составов
Отметим, что, по оценкам аналитиков Transfermarkt, состав Шахтера (184 млн евро) в 25 раз дороже кадровой обоймы азовской команды (7,2 млн евро).
Как дела в УПЛ
После поражения в Тирасполе команда Де Дзерби постарается реабилитироваться в матчах чемпионата Украины. После семи туров "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата киевского Динамо на три очка.
Мариуполь провально стартовал в новом чемпионате, проиграв пять матчей из семи. Свою первую победу подопечные Остапа Маркевича праздновали в прошлом туре, уверенно обыграв Колос со счетом 3:1.
Смотрите, как Мариуполь и Шахтер сыграли в минувшем чемпионате УПЛ