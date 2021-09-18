18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Мариуполь – Шахтер: во сколько начало и где смотреть матч УПЛ

Сергей Шаховец
18 сентября, 14:24
Поединок "горняков" и азовцев в восьмом туре Премьер-лиги начнется в субботу, 18 сентября, в 17:00 на стадионе "Колос" в Коваливке. Игру покажут на ТВ и в интернете

"Шахтер" - "Мариуполь" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В "перерыве" между матчем Лиги чемпионов против Шерифа (15 сентября) и поединком за Суперкубок Украины с Динамо (22 сентября), Шахтер сегодня сыграет против Мариуполя. Онлайн Мариуполь – Шахтер доступен на нашем сайте.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Расписание трансляций матча Мариуполь – Шахтер

  • Канал "Футбол 2", прямой эфир; 18 сентября, 17:00
  • Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир
  • Канал "Футбол 1", 19 сентября в 11:00, повтор
  • Канал "Футбол 2", 20 сентября в 14:30, повтор

Сравнение составов

Отметим, что, по оценкам аналитиков Transfermarkt, состав Шахтера (184 млн евро) в 25 раз дороже кадровой обоймы азовской команды (7,2 млн евро).

Как дела в УПЛ

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После поражения в Тирасполе команда Де Дзерби постарается реабилитироваться в матчах чемпионата Украины. После семи туров "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата киевского Динамо на три очка.

Мариуполь провально стартовал в новом чемпионате, проиграв пять матчей из семи. Свою первую победу подопечные Остапа Маркевича праздновали в прошлом туре, уверенно обыграв Колос со счетом 3:1.

Смотрите, как Мариуполь и Шахтер сыграли в минувшем чемпионате УПЛ

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