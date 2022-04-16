МанСіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція Кубка Англії

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У суботу, 16 квітня, визначиться перший фіналіст Кубка Англії. На "Вемблі" зустрінуться Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Зовсім недавно ці клуби грали у чемпіонаті Англії, бойова нічия – 2:2.

Матч Манчестер Сіті – Ліверпуль розпочнеться о 17:30 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку Кубку Англії.

Історія протистояння

У Кубку Англії команди зустрічалися сім разів. Дві перемоги у МанСіті двічі була зафіксована нічия і ще три матчі виграв Ліверпуль.

Манчестер Сіті шість разів виграв Кубок Англії: 1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19.

У Ліверпуля сім трофеїв: 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/01, 2005/06.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор виставили такі коефіцієнти на цей матч: перемога Манчестер Сіті – 2.55, нічия – 3.35, перемога Ліверпуля – 2.80.

Котирування на вихід до фіналу: МанСіті – 1.83, Ліверпуль – 1.97.

Метод проходу:

Манчестер Сіті в основний час – 2.55

Ліверпуль в основний час – 2.80

Ліверпуль у додатковий час – 10.00

Манчестер Сіті у додатковий час – 9.80.

Манчестер Сіті у серії пенальті – 10.50

Ліверпуль у серії пенальті – 10.50

Де дивитись матч

У прямому ефірі поєдинок буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також в онлайні гру можна переглянути на OLL.TV .

Що далі

Переможець цієї пари зустрінеться у фіналі з найкращою командою у протистоянні Челсі – Крістал Пелас (17 квітня).