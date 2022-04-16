МанСити – Ливерпуль: онлайн-трансляция Кубка Англии

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В субботу, 16 апреля, определится первый финалист Кубка Англии. На "Уэмбли" встретятся Манчестер Сити и Ливерпуль.
Совсем недавно эти клубы играли в чемпионате Англии, боевая ничья – 2:2.
Матч Манчестер Сити – Ливерпуль начнется в 17:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Кубка Англии.
История противостояния
В Кубке Англии команды встречались семь раз. Две победы у МанСити, дважды была зафиксирована ничья и еще три матча выиграл Ливерпуль.
Манчестер Сити шесть раз выигрывал Кубок Англии: 1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19.
У Ливерпуля семь трофеев: 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/01, 2005/06.
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор выставили такие коэффициенты на этот матч: победа Манчестер Сити – 2.55, ничья – 3.35, победа Ливерпуля – 2.80.
Котировки на выход в финал: МанСити – 1.83, Ливерпуль – 1.97.
Метод прохода:
- Манчестер Сити в основное время – 2.55
- Ливерпуль в основное время – 2.80
- Ливерпуль в дополнительное время – 10.00
- Манчестер Сити в дополнительное время – 9.80
- Манчестер Сити в серии пенальти – 10.50
- Ливерпуль в серии пенальти – 10.50
Где смотреть матч
В прямом эфире поединок будет показан на телеканале Setanta Sports. Также в онлайне игру можно посмотреть на OLL.TV.
Что дальше
Победитель этой пары встретится в финале с лучшей командой в противостоянии Челси – Кристал Пэлас (17 апреля).