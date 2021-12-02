3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Манчестер Юнайтед – Арсенал: де дивитись центральний матч туру чемпіонату Англії

Олександр Трикіша
2 грудня, 11:36
У четвер, 2 грудня, відбудеться центральний матч 14 туру чемпіонату Англії: Манчестер Юнайтед на стадіоні "Олд Траффорд" зустрінеться з Арсеналом. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті

Манчестер Юнайтед VS Арсенал / Фото: REUTERS

Поєдинок розпочнеться о 22:15 за київським часом. Список трансляцій матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал у списку нижче

Де дивитись Манчестер Юнайтед – Арсенал

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  • Setanta Sports+ Україна

Вперше за багато років Арсенал знаходиться в турнірній таблиці вище МЮ. "Каноніри" йдуть на п'ятому рядку, маючи у своєму активі 23 очки.

МЮ відстає від Арсеналу на п'ять очок і посідає 10 місце. При цьому "червоні дияволи" не можуть виграти у Прем'єр-лізі протягом трьох матчів.

МКомандаІВНПЗ-ППро
1.Челсі14103133-633
2.Манчестер сіті14102229-832
3.Ліверпуль1494143-1231
4.Вест Хем1473425-1724
5.Арсенал1372415-1723
6.Вулверхемптон1463512-1221
7.Брайтон1447313-1519
8.Лестер1454522-2519
9.Тоттенхем1261511-1719
10.Манчестер Юн1353521-2218
11.Брентфорд1344517-1716
12.Кристал П1437419-2016
13.Астон Вілла1451819-2316
14.Евертон1443717-2415
15.Лідс1436513-2015
16.Саутгемптон1436513-2015
17.Уотфорд1441919-2613
18.Бернлі1317514-2010
19.Норвіч142488-2810
20.Ньюкасл1407716-307

Напередодні МЮ визначився із новим головним тренером – команду очолив Ральф Рангнік. Щоправда, поки що він не може приступити до своїх обов'язків через проблеми з робочою візою.

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Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Так що на матч проти Арсеналу МЮ виведе виконувач обов'язків Майкл Каррік, а Рангнік стежитиме за матчем із трибуни.

Проте, букмекери вважають саме МЮ фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Карріка-Рангніка – 2.04, на нічию – 3.70, на перемогу Арсеналу – 3.65.