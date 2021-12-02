3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть центральный матч тура чемпионата Англии

Александр Трикиша
2 декабря, 11:36
В четверг, 2 декабря, состоится центральный матч 14-го тура чемпионата Англии: Манчестер Юнайтед на стадионе "Олд Траффорд" встретится с Арсеналом. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете

Манчестер Юнайтед VS Арсенал / Фото: REUTERS

Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени. Список трансляций матча Манчестер Юнайтед – Арсенал в списке ниже

Где смотреть Манчестер Юнайтед – Арсенал

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Впервые за много лет Арсенал располагается в турнирной таблице выше МЮ. "Канониры" идут на пятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

МЮ отстает от Арсенала на пять очков и занимает 10-е место. При этом, "красные дьяволы" не могут выиграть в Премьер-лиге на протяжении трех матчей.

МКомандаИВНПЗ-ПО
1.Челси14103133-633
2.Манчестер Сити14102229-832
3.Ливерпуль1494143-1231
4.Вест Хэм1473425-1724
5.Арсенал1372415-1723
6.Вулверхэмптон1463512-1221
7.Брайтон1447313-1519
8.Лестер1454522-2519
9.Тоттенхэм1261511-1719
10.Манчестер Юн1353521-2218
11.Брентфорд1344517-1716
12.Кристал П1437419-2016
13.Астон Вилла1451819-2316
14.Эвертон1443717-2415
15.Лидс1436513-2015
16.Саутгемптон1436513-2015
17.Уотфорд1441919-2613
18.Бернли1317514-2010
19.Норвич142488-2810
20.Ньюкасл1407716-307

Накануне МЮ определился с новым главным тренером – команду возглавил Ральф Рангник. Правда, пока он не может приступить к своим обязанностям из-за проблем с рабочей визой.

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Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Так что на матч против Арсенала МЮ выведет исполняющий обязанности Майкл Каррик, а Рангник будет следить за матчем с трибуны.

Тем не менее, букмекеры считают именно МЮ фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Каррика-Рангника – 2.04, на ничью – 3.70, на победу Арсенала – 3.65.