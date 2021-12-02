Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть центральный матч тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед VS Арсенал / Фото: REUTERS

Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени. Список трансляций матча Манчестер Юнайтед – Арсенал в списке ниже

Где смотреть Манчестер Юнайтед – Арсенал

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Впервые за много лет Арсенал располагается в турнирной таблице выше МЮ. "Канониры" идут на пятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

МЮ отстает от Арсенала на пять очков и занимает 10-е место. При этом, "красные дьяволы" не могут выиграть в Премьер-лиге на протяжении трех матчей.

М Команда И В Н П З - П О 1. Челси 14 10 3 1 33 - 6 33 2. Манчестер Сити 14 10 2 2 29 - 8 32 3. Ливерпуль 14 9 4 1 43 - 12 31 4. Вест Хэм 14 7 3 4 25 - 17 24 5. Арсенал 13 7 2 4 15 - 17 23 6. Вулверхэмптон 14 6 3 5 12 - 12 21 7. Брайтон 14 4 7 3 13 - 15 19 8. Лестер 14 5 4 5 22 - 25 19 9. Тоттенхэм 12 6 1 5 11 - 17 19 10. Манчестер Юн 13 5 3 5 21 - 22 18 11. Брентфорд 13 4 4 5 17 - 17 16 12. Кристал П 14 3 7 4 19 - 20 16 13. Астон Вилла 14 5 1 8 19 - 23 16 14. Эвертон 14 4 3 7 17 - 24 15 15. Лидс 14 3 6 5 13 - 20 15 16. Саутгемптон 14 3 6 5 13 - 20 15 17. Уотфорд 14 4 1 9 19 - 26 13 18. Бернли 13 1 7 5 14 - 20 10 19. Норвич 14 2 4 8 8 - 28 10 20. Ньюкасл 14 0 7 7 16 - 30 7

Накануне МЮ определился с новым главным тренером – команду возглавил Ральф Рангник. Правда, пока он не может приступить к своим обязанностям из-за проблем с рабочей визой.

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Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Так что на матч против Арсенала МЮ выведет исполняющий обязанности Майкл Каррик, а Рангник будет следить за матчем с трибуны.

Тем не менее, букмекеры считают именно МЮ фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Каррика-Рангника – 2.04, на ничью – 3.70, на победу Арсенала – 3.65.