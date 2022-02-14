Очманіти! Маліновський забив найкращий гол у кар'єрі (відео)

Маліновський в ударі / Фото: Reuters

На 76-й хвилині зі штрафного, який сам же Маліновський і заробив, Руслан пробив просто за шаленою траєкторією – м'яч, запущений з 25 метрів, немов із гармати, залетів під поперечину воріт Ювентуса!

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28-річний українець багато ефектних голів забив за свою кар'єру, але цей, мабуть, найкращий.

"Ти змушуєш мене божеволіти", – коментуючи гол чоловіка, зізналася в Instagram дружина Руслана Маліновського Роксана.

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Прикро лише те, що для Аталанти цей гол Маліновського переможним не став. Ювентус відігрався у доданий час. Нічия – 1:1.

Боротьба Аталанти за ТОП-4 у Серії А та потрапляння до Ліги чемпіонів-2022/23 триває.

Аталанта – Ювентус – 1:1

Голи: Маліновський, 76 – Данило, 90+2

Аталанта: Спортьєлло – Толой, Демірал, Джимсіті – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста (Мехле, 61) – Копмейнерс – Бога (Пашалич, 90+1), Муріель (Маліновський, 61)

Ювентус: Щесний – Данило, Де Лігт, Бонуччі (Куадрадо, 79), Де Шильо – Маккенні (Кін, 81), Локателлі, Рабіо (Артур, 86) – Дібала, Влахович, Мората (Аке, 86)

Попередження: Толой, Хатебур – Данило, Влахович, де Лігт