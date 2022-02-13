Аталанта – Ювентус: онлайн-трансляція матчу Серії А

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Ми проведе текстову онлайн-трансляцію з описом всіх ключових моментів.
Прогноз на матч Аталанта – Ювентус
ОНЛАЙН АТАЛАНТА – ЮВЕНТУС
У центральному матчі неділі боротимуться Аталанта і Ювентус.
Аталанта, у складі якої виступає гравець збірної України Руслан Малиновський, веде боротьбу за 4-е місце у Серії А, і головним конкурентом бергамасків є якраз "Стара синьйора".
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Команда Джан П'єро Гасперіні не перемагає у чотирьох матчах поспіль. При цьому дві останні зустрічі Аталанта програла – Фіорентині в Кубку Італії (2:3) та Кальярі в Серії А(1:2).
Наразі бергамаски йдуть на п'ятому місці у Серії А, відстаючи від Ювентуса на два очки, але маючи матч у запасі.
Туринці після 24 турів мають в активі 45 балів і відстають від лідера першості Мілана на 10 очок. Ювентус не знає поразок п'ять матчів поспіль, а у чемпіонаті вже 10 турів. Причому за цей період вони пропустили лише у трьох поєдинках.
У Кубку Італії підопічні Массіміліано Аллегрі обіграли Сассуоло (2:1).
ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ
У Серії А команди зіграли між собою 121 матч – 13 перемог Аталанти, 42 нічиї, 66 перемог Ювентуса.
У матчі першого кола перемогу святкувала команда Руслана Малиновського, яка обіграла Ювентус на виїзді з рахунком 1:0.
ХТО ФАВОРИТ
Аналітики вважають Ювентус фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Аллегрі – 2.60, на нічию – 3.20, на перемогу Аталанти – 2.95.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
Матч Аталанта – Ювентус покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 21:45.