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С ума сойти! Малиновский забил лучший гол в карьере (видео)

Андрей Трофимов
14 февраля, 00:19
Украинскому полузащитнику Аталанты удался поразительный по красоте шедевр в матче 25-го тура чемпионата Италии с Ювентусом

Малиновский в ударе / Фото: Reuters

На 76-й минуте со штрафного, который сам же Малиновский и заработал, Руслан пробил просто по сумасшедшей траектории – мяч, пущенный с 25 метров, словно из пушки, залетел под перекладину ворот Ювентуса!

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28-летний украинец много красивых голов забил за свою карьеру, но этот, пожалуй, самый лучший.

"Ты заставляешь меня сходить с ума", – комментируя голище мужа, призналась в Instagram жена Руслана Малиновского Роксана.

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Обидно только, что для Аталанты этот гол Малиновского победным не стал. Ювентус отыгрался в добавленное время. Ничья – 1:1.

Борьба Аталанты за ТОП-4 в Серии А и попадание в Лигу чемпионов-2022/23 продолжается.

Аталанта – Ювентус – 1:1
Голы: Малиновский, 76 – Данило, 90+2
Аталанта: Спортьелло – Толой, Демирал, Джимсити – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста (Мехле, 61) – Копмейнерс — Бога (Пашалич, 90+1), Муриэль (Малиновский, 61)
Ювентус: Щесны – Данило, Де Лигт, Бонуччи (Куадрадо, 79), Де Шильо – Маккенни (Кин, 81), Локателли, Рабио (Артур, 86) – Дибала, Влахович, Мората (Аке, 86)
Предупреждения: Толой, Хатебур – Данило, Влахович, де Лигт