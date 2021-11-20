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Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
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Десна --
Колос --
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Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
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Минай --
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4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Маліновський забив та розгромив Коваленка в Італії (відео)

Олег Люлька
20 листопада, 18:38
"Українське дербі" в рамках італійського чемпіонату між Аталантою Руслана Маліновського та Спецією Віктора Коваленка завершилося перемогою господарів 5:2

Руслан Маліновський / Фото: Getty Images

Коваленко вийшов у складі Спеції з перших хвилин і результативними діями не відзначився, а ось Маліновський, якого випустили на заміну у другому таймі, забив з-за меж штрафного майданчика ударом лівою.

ВІДЕО ГОЛА МАЛІНОВСЬКОГО

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Завдяки голу Маліновського Аталанта розгромила Спецію 5:2.

Коваленко і Маліновський / Фото: Twitter

Ця перемога дозволила Аталанті наздогнати за очками Інтер, що перебуває третім, але в того є гра в запасі.

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Спеція ж перебуває на 16-му рядку, на два очки випереджаючи Дженоа, яка в неділю проведе дебютний матч під керівництвом Андрія Шевченка – проти Роми.

Аталанта – Спеція – 5:2
Голи: Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (пен.), Муріель, 83, Маліновський, 89 – Нзола, 11, 90+1
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Скалвіні, 83), Паломіно, Толої, Джимшиті, Меле, де Роон, Копмейнерс (Песіна, 61), Ілічич (Маліновський, 60 ), Пашалич (Пікколі, 83), Сапата (Муріель, 79).
Спеція: Проведель, Ам'ян, Ерліч, Христов, Бастоні, Сала (Реца, 64), Коваленко (Коллі, 64), Маджоре, Джасі (Підгоряну, 81), Верде (Манай, 52), Нзола.
Попередження: Копмейнерс, Пашалич – Джасі, Сала, Христов

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Нагадаємо, що Віктор Коваленко належить Аталанті, а у Спеції виступає до кінця сезону на умовах оренди.

Коваленко у формі Спеції / Фото: Instagram