Маліновський зіграє проти "Легенди": результати жеребкування Ліги Європи

Малиновський зіграє проти Олімпіакосу / Фото: UEFA.com

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу (стикових матчів) Ліги Європи.

У жеребкуванні взяли участь 16 клубів:

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Клуби з Ліги Європи грають матч-відповідь на своєму полі. Клуби з однієї асоціації розводяться по різних парах.

Аталанті українського півзахисника Руслана Маліновського волею жереба дістався грецький Олімпіакос, який отримав від вболівальників прізвисько "Легенда".

Цікавим обіцяє бути протистояння двох колишніх команд Дієго Марадони – Барселони та Наполі.

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Пари плей-оф 1/16 фіналу Ліги Європи

Севілья (Іспанія) – Динамо З (Хорватія)

(Іспанія) – (Хорватія) Аталанта (Італія) – Олімпіакос (Греція)

(Італія) – (Греція) РБ Лейпциг (Німеччина) – Реал Сосьєдад (Іспанія)

(Німеччина) – (Іспанія) Барселона (Іспанія) – Наполі (Італія)

(Іспанія) – (Італія) Зеніт (Росія) – Бетіс (Іспанія)

(Росія) – (Іспанія) Боруссія Д (Німеччина) – Глазго Рейнджерс (Шотландія)

(Німеччина) – (Шотландія) Шериф (Молдова) – Брага (Португалія)

(Молдова) – (Португалія) Порту (Португалія) – Лаціо (Італія)

Дати матчів 1/16 фіналу:

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Перші матчі відбудуться 17 лютого (на полях команд, які посіли 3-е місце у ЛЧ). Матчі у відповідь: 24 лютого (на полях команд, що посіли 2-е місце в ЛЕ).

Зазначимо, що за підсумками стикових матчів переможці вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінуться з переможцями групового раунду ЛЕ, а ті, хто програв, завершать свій виступ у єврокубках.

Нагадаємо, що сьогодні відбулося жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів.

Дивіться результати жеребкування Ліги чемпіонів.