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Маліновський зіграє проти "Легенди": результати жеребкування Ліги Європи

Сергій Шаховець
13 грудня, 14:46
У 1/16 раунду плей-оф Ліги Європи зустрінуться другі команди з Ліги Європи та треті Ліги чемпіонів

Малиновський зіграє проти Олімпіакосу / Фото: UEFA.com

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу (стикових матчів) Ліги Європи.

У жеребкуванні взяли участь 16 клубів:

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  • 8 клубів, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги Європи (сіяні)
  • 8 клубів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів (несіяні)

Клуби з Ліги Європи грають матч-відповідь на своєму полі. Клуби з однієї асоціації розводяться по різних парах.

Аталанті українського півзахисника Руслана Маліновського волею жереба дістався грецький Олімпіакос, який отримав від вболівальників прізвисько "Легенда".

Цікавим обіцяє бути протистояння двох колишніх команд Дієго Марадони – Барселони та Наполі.

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Пари плей-оф 1/16 фіналу Ліги Європи

  • Севілья (Іспанія) – Динамо З (Хорватія)
  • Аталанта (Італія) – Олімпіакос (Греція)
  • РБ Лейпциг (Німеччина) – Реал Сосьєдад (Іспанія)
  • Барселона (Іспанія) – Наполі (Італія)
  • Зеніт (Росія) – Бетіс (Іспанія)
  • Боруссія Д (Німеччина) – Глазго Рейнджерс (Шотландія)
  • Шериф (Молдова) – Брага (Португалія)
  • Порту (Португалія) – Лаціо (Італія)

Дати матчів 1/16 фіналу:

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Перші матчі відбудуться 17 лютого (на полях команд, які посіли 3-е місце у ЛЧ). Матчі у відповідь: 24 лютого (на полях команд, що посіли 2-е місце в ЛЕ).

Зазначимо, що за підсумками стикових матчів переможці вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінуться з переможцями групового раунду ЛЕ, а ті, хто програв, завершать свій виступ у єврокубках.

Нагадаємо, що сьогодні відбулося жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів.

Дивіться результати жеребкування Ліги чемпіонів.