Магрегор проти Пор'є: коли бій і де дивитися онлайн

Турнір зі змішаних єдиноборств UFC 264 відбудеться суботного вечора в Лас-Вегасі, а в Європі буде вже ранок неділі

Конор Макгрегор - Дастін Пор'є: поки нічия / Фото: Reuters

Неділя, 11 липня, стане мегаспортивним днем в європейській частині планети. Відразу три топові події: фінал Євро-2020, фінал Вімблдону і бій між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є.

Формально поєдинок відбудеться 10 липня, але це тільки для американського континенту. В Європі вже буде ранок неділі.

Бій Макгрегора і Пор'є пройде в рамках турніру UFC 264. Там заплановано 12 поєдинків і почнуться вони о 1:00 за київським часом. Вихід в октагон Конора і Дастіна очікується о 7:00.

Де дивитися бій Макгрегор – Пор'є? Наш сайт проведе онлайн-трансляцію ключових боїв UFC 264, а також детально розповість про головний поєдинок. Дивіться онлайн Макгрегор – Пор'є у нас на сайті.

Також буде пряма трансляція турніру UFC 264 на телеканалі Setanta. Початок о 5:00.

У чому головний інтерес бою? Бійці вже зустрічалися двічі і кожен здобув перемогу.

За кого вболіваєте? Макгрегор Пор'є

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Дивіться, як Конор виграв у Дастіна:

Дивіться, як Дастін переміг Конора:

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32-річний Макгрегор в змішаних єдиноборствах провів 27 боїв – 22 перемоги і 5 поразок. Найчастіше він перемагав нокаутом (19 з 22), а програвав – здачею на больовому (4 з 5).

Пор'є також 32 роки – 27 перемог при 6 поразках і одному бою, який визнаний таким, що не відбувся. Дастін 13 разів святкував перемоги нокаутом, ще по сім перемог йому приносили рішення суддів і больові прийоми. З шести поразок – було по два нокаути, суддівських рішення і сабмішена.