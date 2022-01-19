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"Льюїс проти Усика? Це була б війна". Легенда боксу мріє про битву з українцем

Сергій Шаховець
19 січня, 21:18
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс поділився своїми очікуваннями про майбутній поєдинок Джошуа проти Усика

Олександр Усик vs Леннокс Льюїс / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже у квітні цього року відбудеться бій-реванш екс-чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа з володарем титулів IBF, WBO, WBA у надважкій вазі Олександром Усиком.

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс дав кілька порад своєму землякові Джошуа з приводу того, як треба вести бій із українцем. Кривдник Віталія Кличка і сам був би не проти побитися з українським чемпіоном, якби не вік.

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"Для мене бій з Усиком був би місією у тому плані, що я зобов'язаний її виконати, маю зробити це. Ви питаєте, як би я бився з Усиком? Я пішов би рубатися, це ж війна.

Леннокс Льюїс vs Олександр Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Все залежить від тренера Джошуа та їхнього плану на бій. Я думаю, що цього разу їм слід вийти з планом, адже я не розумію, чому вони кажуть, що їх не було.

Як ти можеш обійтись без плану? Ти чемпіон світу в суперважкій вазі і б'єшся з іншим чемпіоном. Виходь із планом на бій. Я не знаю, що це було", – цитує Льюїса fightnews.info.

Леннокс Льюїс проти Віталія Кличка / Фото: Getty Images

До речі, екс-суперник Усика латвієць Майріс Брієдіс, пригрозив злити секрети українця Ентоні Джошуа. Латвійський чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі впевнений, що може поділитися з Ей-Джеєм цінною інформацією про Олександра.

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Брієдіс готовий допомогти Джошуа впоратися з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні