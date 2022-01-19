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"Льюис против Усика? Это была бы война". Легенда бокса мечтает о схватке с украинцем

Сергей Шаховец
19 января, 21:18
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился своими ожиданиями о будущем поединке Джошуа против Усика

Александр Усик vs Леннокс Льюис / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже в апреле этого года состоится бой-реванш экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа с обладателем титулов IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис дал несколько советов своему земляку Джошуа по поводу того, как нужно вести бой с украинцем. Обидчик Виталия Кличко и сам был бы не прочь подраться с украинским чемпионом, если бы не возраст.

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"Для меня бой с Усиком был бы миссией в том плане, что я обязан ее выполнить, должен сделать это. Вы спрашиваете, как бы я дрался с Усиком? Я бы пошел рубиться, это же война.

Леннокс Льюис vs Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Все зависит от тренера Джошуа и их плана на бой. Я думаю, что в этот раз им следует выйти с планом, ведь я не понимаю, почему они говорит, что у них его не было.

Как ты можешь обойтись без плана? Ты чемпион мира в супертяжелом весе и дерешься с другим чемпионом. Выходи с планом на бой. Я не знаю, что это было", – цитирует Льюиса fightnews.info.

Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: Getty Images

Кстати, экс-соперник Усика латвиец Майрис Бриедис, пригрозил слить секреты украинца Энтони Джошуа. Латвийский чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе уверен, что может поделиться с Эй-Джеем ценной информацией об Александре.

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Бриедис готов помочь Джошуа справиться с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня