Люди йдуть убивати Бандеру! Ярмоленко в шоці від тупих росіян

Ярмоленко висміяв окупантів / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Півзахисник Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко досі дивується, що у сусідній країні живуть суцільні дегенерати.

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Наш футболіст навів яскравий приклад того, з ким українські воїни мають справу.

"Якщо люди йдуть вбивати Бандеру – це якими тупими треба бути. У тебе телефон під рукою, ти можеш подивитися, хто це, коли він жив, коли помер. Це якою треба бути тупою і неосвіченою людиною?" – поставив риторичне запитання Ярмоленко у програмі Денисов Time.

Герой України Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на Івано-Франківщині. Все життя боровся за незалежність України і був підло вбитий агентом КДБ 15 жовтня 1959 року в Мюнхені.