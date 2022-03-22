Люди идут убивать Бандеру! Ярмоленко в шоке от тупых русских

Ярмоленко высмеял оккупантов / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко до сих пор удивляется, что в соседней стране живут сплошные дегенераты.

Читайте также: Миллионы армии – Андрей Ярмоленко сделал крупное пожертвование

Реклама

Наш футболист навел яркий пример того, с кем украинские воины имеют дело.

"Если люди идут убивать Бандеру – это каким тупым надо быть. У тебя телефон под рукой, ты можешь посмотреть, кто это, когда он жил, когда умер. Это каким надо быть тупым и необразованным человеком?" – задал риторический вопрос Ярмоленко в программе Денисов Time.

Герой Украины Степан Бандера родился 1 января 1909 года в Ивано-Франковской области. Всю жизнь боролся за независимость Украины и был подло убит агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене.