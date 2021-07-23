Люди, що ви наробили? Чому відкриття Олімпіади – найгірше в історії

Церемонія відкриття пройшла без глядачів. Але ми підтримали Україну! / Фото: Сегодня|Спорт
У козацькій шапці і з прапором
Кричу Україні "Ура!"
Осака запалила
На це було боляче дивитися. Всередині – порожнеча. Парад команд нагадував траурну процесію замість фестивалю. Церемонія відкриття пройшла без глядачів.
6000 спортсменів. 900 почесних гостей. 3500 журналістів. І це на арені, яка вміщує 60 тисяч глядачів!
Щодо шоу – до японців питань нуль. А їхня людина-піктограмма – просто шедевр. Але давайте про наболіле.
Обід, 15:00. До церемонії відкриття ще п'ять годин. Парк біля Олімпійського стадіону забитий битком. Люди фотографуються, сидять на газонах, крізь ґрати визирають на спортсменів. А кожна людина з акредитацією викликає захват.
19.00, час до старту. У будинку навпроти арени повно народу. Люди дивляться на дорогу, де збираються атлети на парад, танцюють, маякують ліхтариками смартфонів.
1:00, церемонія вже закінчилася. Сотні глядачів продовжують залишатися за парканом, спостерігаючи за щасливчиками, які дивилися Ігри наживо.
Логічне запитання: чому ці люди не на стадіоні? Навіщо було ухвалювати це варварське рішення не пускати вболівальників?
Японці – неймовірно дисциплінована нація, і вони б сіли на трибунах як треба – через один, через два, через десять. Можна було пустити тільки вакцинованих.
Але навіщо відбирати в уболівальників свято? Або на арені коронавірус передається, а в парку – ні? Ех...
Гучний протест
Але буде лукавством сказати, що всі японці – за Олімпіаду. Під час церемонії відкриття протести у стадіону не вщухали. Противники Ігор скандували свої гасла настільки голосно, що їх було виразно чути на трибунах.
Два українці – три прапори
Але навіть при порожніх трибунах збірна України не залишилася без підтримки!
Ми з колегою на час перекваліфікувалися з журналістів в уболівальників і озброївшись трьома прапорами, гідно зустріли наших спортсменів на параді.
Квітка Осаки
Завершення церемонії було не менше гідним. Краща спортсменка Японії Наомі Осака запалила олімпійський вогонь.
Новини на цю ж тему: