Люди, что вы наделали? Почему открытие Олимпиады – худшее в истории

Церемония открытия прошла без зрителей. Но мы поддержали Украину! / Фото: Сегодня|Спорт
В казацкой шапке и с флагом
Кричу Украине "Ура!"
Осака зажгла
На это было больно смотреть. Внутри – пустота. Парад команд напоминал траурную процессию вместо фестиваля. Церемония открытия прошла без зрителей.
6000 спортсменов. 900 почетных гостей. 3500 журналистов. И это на арене, которая вмещает 60 тысяч зрителей!
По части шоу – к японцам вопросов ноль. А их человек-пиктограмма – просто шедевр. Но, давайте о наболевшем.
Обед, 15:00. До церемонии открытия еще пять часов. Парк возле Олимпийского стадиона забит битком. Люди фотографируются, сидят на газонах, сквозь решетку выглядывают спортсменов. А каждый человек с аккредитацией вызывает восторг.
19:00, час до старта. В доме напротив арены полно народу. Люди смотрят на дорогу, где собираются атлеты на парад, танцуют, маякуют фонариками смартфонов.
01:00, церемония уже закончилась. Сотни зрителей продолжают оставаться за забором, наблюдая за счастливчиками, которые смотрели Игры вживую.
Логичный вопрос: почему эти люди не на стадионе? Зачем было принимать это варварское решение не пускать болельщиков?
Японцы невероятно дисциплинированная нация и они бы сели на трибунах как надо – через один, через два, через десять. Можно было пустить только вакцинированных.
Но зачем отбирать у болельщиков праздник? Или на арене коронавирус передается, а в парке – нет? Эх...
Громкий протест
Но будет лукавством сказать, что все японцы – за Олимпиаду. Во время церемонии открытия протесты у стадиона не стихали. Противники Игр скандировали свои лозунги настолько громко, что их было отчетливо слышно на трибунах.
Два украинца – три флага
Но даже при пустых трибунах сборная Украины не осталась без поддержки!
Мы с коллегой на время переквалифицировались из журналистов в болельщиков и вооружившись тремя флагами, достойно встретили наших спортсменов на параде.
Цветок Осаки
Завершение церемонии было не менее достойным. Лучшая спортсменка Японии Наоми Осака зажгла олимпийский огонь.
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