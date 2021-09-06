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Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
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Любов до фанатів – за гроші: Неймар отримує божевільну суму за ввічливість

Олександр Трикіша
6 вересня, 11:11
Бразильський нападаючий Неймар отримує в Парі Сен-Жермен додаткові 6,5 мільйона євро за ввічливість і пунктуальність

Неймар отримує додаткові 6,5 млн євро за хорошу поведінку / Фото: Reuters

Газета Marca розкрила пункт, за яким бразилець повинен вести себе ввічливо і доброзичливо, а також бути пунктуальним і відкритим для спілкування з вболівальниками.

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Зоряний нападник не раз потрапляв в скандал через своє ставлення до фанатів. Якось Неймар вдарив фаната після поразки у фіналі Кубка Франції.

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Фанати ледь не затоптали Неймара. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Також футболістові заборонено публічно критикувати рішення клубу, а ще його зобов'язують вітати вболівальників до і після матчу.

Раніше ми писали, що зоряний Неймар змінив імідж і заробив на покері під час міжсезонної паузи. Форвард ПСЖ не втрачав час даремно напередодні нового сезону. Бразилець спробував незвичайну зачіску і трохи заробив за столом покеру.

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