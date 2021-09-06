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18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
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Любовь к фанатам – за деньги: Неймар получает сумасшедшую сумму за вежливость

Александр Трикиша
6 сентября, 11:11
Бразильский нападающий Неймар получает в Пари Сен-Жермен дополнительные 6,5 миллиона евро за вежливость и пунктуальность

Неймар получает дополнительные 6,5 млн евро за хорошее поведение / Фото: Reuters

Газета Marca раскрыла пункт, по которому бразилец должен вести себя вежливо и дружелюбно, а также быть пунктуальным и открытым для общения с болельщиками.

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Звездный нападающий не раз попадал в скандал из-за своего отношения к фанатам. Как-то Неймар ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции.

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Фанаты едва не затоптали Неймара. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Также футболисту запрещено публично критиковать решения клуба, а еще его обязывают приветствовать болельщиков до и после матча.

Ранее мы писали, что звездный Неймар сменил имидж и заработал на покере во время межсезонной паузы. Форвард ПСЖ не терял время зря накануне нового сезона. Бразилец попробовал необычную прическу и немного подзаработал за покерным столом.

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