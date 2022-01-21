"Люблю Україну, але живу у Москві". Ексфутболіст збірної здивував своєю позицією

Калиниченко разом із Шевою запалювали на ЧС-2006 / Фото: Getty Images

Нещодавно Калиниченко розповів, як відбувалося захоплення Криму Росією 2014 року, коли він там виступав за Таврію. А тепер висловився щодо зміни громадянства.

"Періодично прилітає за те, що я живу у Москві. Нам усім доводиться вибирати, і ніхто нікому нічого не винен.

Я українець і завжди їм залишусь, у мене не було і не буде російського паспорта. У мене посвідка на проживання. Це викликає мені деякі незручності, але я не бачу сенсу робити якісь речі... Так, у мене багато парадоксів. Знаю, хто я, що люблю, що мені дороге, і комусь щось доводити не вважаю за потрібне. Якоїсь миті мені стало це не потрібно і нецікаво. Так, я живу в Москві довгий час, але продовжую залишатися українцем, любити Україну.

Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Реклама

Мені багато речей незрозумілі, що відбуваються. Ні – зрозумілі, але я не знаю, коли це скінчиться. На жаль, я реаліст, і не можу чекати, коли зміниться те, що від мене не залежить. Я вибираю жити своє життя так, як я вважаю за потрібне. Так, прилітає звідти, і тут мені несолодко іноді. Є чимало нелояльних людей", – сказав Калиниченко в інтерв'ю Youtube-каналу Гліб Чернявський.

Раніше Максим Калиниченко заявив, що не бачить для України майбутнього з Росією. Він хоче, щоб в Україні швидше відновився мир.

Калиниченко розкрив росіянам очі на анексію Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що Калиниченко упродовж восьми років виступав за московський Спартак. Також на його рахунку 47 матчів та сім м'ячів за збірну України.