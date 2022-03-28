Улюбленці Блохіна та Заварова. Канада – учасник ЧС-2022 з футболу

Канада кваліфікувалась на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Північній Америці визначився перший учасник ЧС-2022 з футболу. КОНКАКАФ у Катарі точно представить збірна Канади, яка за тур до завершення відбору гарантувала собі місце не нижче третього на завершальній груповій стадії.

Канада вдруге в історії зіграє на чемпіонаті світу

Досягти успіху і вдруге вийти на чемпіонат світу дозволила перемога канадців над Ямайкою. Не вплинула на результат відсутність лідера команди та головної зірки команди Альфонсо Девіса із мюнхенської Баварії. Упевнений баланс гри в атаці та обороні дозволили країні з найбільшою українською діаспорою забити чотири рази, при цьому залишили свої ворота сухими. М'ячі у складі Канади забивали Ларін, Бьюкенен та Хойлетт, а також ямайці вразили один раз свої ворота.

Реклама

Канада виходить на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Успіх справді історичний. Дебютний мундіаль у далекому 1986 для канадців завершився фіаско. Три поразки без забитих м'ячів проти команд Франції, Угорщини та СРСР. Варто зазначити, що за Радянський Союз, який на тому турнірі виступав переважно з гравцями київського Динамо, забивали володар Золотого м'яча Олег Блохін, а також Олександр Заваров.

Реклама

Три претенденти на дві прямі путівки

Крім Канади із зони КОНКАКАФ на ЧС-2022 претендують ще три команди: США, Мексика та Коста-Ріка. Усі ці команди здобули перемоги у передостанньому турі відбору. За американців феєрил Пулішич, який оформив хет-трик, мінімальний успіх Мексиці приніс Альварес, а переможний м'яч за Коста-Ріку забив Кемпбелл.

Дві збірні із цього тріо вийдуть на пряму на чемпіонат світу, ще одна команда візьме участь у міжконтинентальному плей-оф.

Відбір на ЧС-2022. Північна Америка. Третій раунд. 13-й тур

Реклама

Канада – Ямайка 4:0

США – Панама 5:1

Гондурас – Мексика 0:1

Сальвадор – Коста-Ріка 1:2

Збірні, які вже пройшли відбір на чемпіонат світу, зосереджені на спарингах. Яскраво повернувся на міжнародну арену Крістіан Еріксен.