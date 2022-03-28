Любимчики Блохина и Заварова. Канада – участник ЧМ-2022 по футболу

Канада квалифицировалась на ЧМ-2022 по футболу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Северной Америке определился первый участник ЧМ-2022 по футболу. КОНКАКАФ в Катаре точно представит сборная Канады, которая за тур до окончания отбора гарантировала себе место не ниже третьего на заключительной групповой стадии отбора.

Канада во второй раз в истории сыграет на чемпионате мира

Добиться успеха и во второй раз выйти на чемпионат мира позволила победа канадцев над Ямайкой. Не повлияло на результат отсутствие лидера команды и главной звезды команды Альфонсо Дэвиса из мюнхенской Баварии. Уверенный баланс игры в атаке и обороне, позволили стране с наибольшей украинской диаспорой забить четырежды, при этом отставив свои ворота сухими. Голы в составе Канады забивали Ларин, Бьюкенен и Хойлетт, а также ямайцы поразили один раз свои ворота.

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Канада выходит на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Успех действительно исторический. Дебютный мундиаль в далеком 1986 году для канадцев завершился фиаско. Три поражения без забитых мячей против команд Франции, Венгрии и СССР. Стоит отметить, что за Советский Союз, который на этом турнире выступал преимущественно с игроками киевского Динамо, забивали обладатель Золотого мяча Олег Блохин, а также Александр Заваров.

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Три претендента на две прямые путевки

Кроме Канады из зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2022 претендуют еще три команды: США, Мексика и Коста-Рика. Все эти команды одержали победы в предпоследнем туре отбора. За американцев феерил Пулишич, который оформил хет-трик, минимальный успех Мексике принес Альварес, а победный мяч за Коста-Рику забил Кэмпбелл.

Две сборные из этого трио выйдут на прямую на чемпионат мира, еще одна команда примет участие в межконтинентальном плей-офф.

Отбор на ЧМ-2022. Северная Америка. Третий раунд. 13-й тур

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Канада – Ямайка 4:0

США – Панама 5:1

Гондурас – Мексика 0:1

Сальвадор – Коста-Рика 1:2

Сборные, которые уже прошли отбор на чемпионат мира, сосредоточены на спаррингах. Красиво вернулся на международную арену Кристиан Эриксен.