Львів – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 2-го туру чемпіонату України

Роберто Де Дзербі вперше провідає Львів / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"
У п'ятницю відбудеться матч 2-го туру чемпіонату України. У Львові місцева однойменна команда прийме Шахтар. Гра відбудеться на стадіоні "Арена-Львів". Початок поєдинку – 19.00. дізнавайтеся розклад усіх матчів 2-го туру УПЛ .
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ОНЛАЙН МАТЧУ ЛЬВІВ – ШАХТАР
Минулий сезон. Чемпіонат 2020/2021 Шахтар провів невдало, програвши всі титули на внутрішній арені. Це вплинуло на літнє міжсезоння донеччан. Команду залишив наставник Луїш Каштру, якому на зміну запросили амбітного Роберто Де Дзербі. Разом з екснаставником Сассуоло ряди "гірників" поповнило зіркове тріо – Лассіна Траоре, Педріньо та Марлон .
Львів же зумів видати вражаючий фініш сезону. Команда Анатолія Безсмертного не тільки уникла вильоту, але і вилізла аж на 8 місце.
Команда не сильно змінилася влітку. Розташування львів'ян покинули Велвес, Захарків та Лобай, тоді як їм на зміну прийшов захисник Колоса Зозуля і дует з Олімпіка в особі Політило та Хамелюка.
Сезон 2021/2022. Обидва суперники непогано показали себе у минулі вихідні. Львів вийшов на матч з Маріуполем в обмеженому складі через епідемію коронавірусу, однак це не завадило "городянам" здобути один бал. Більш того, по грі саме Львів більше заслуговував на перемогу.
Шахтар же зміг здолати Інгулець в першому матчі Де Дзербі в УПЛ. "Гірники" забили два голи до перерви і спокійно доводили гру до логічної перемоги, проте гол Стеффена за 10 хвилин до фінального свистка змусив уболівальників трохи попереживати.
Особисті зустрічі. Шахтар і Львів провели 10 очних зустрічей. Сім з них залишилися за донеччанами, дві – за львів'янами, а ще одна завершилася внічию.
У минулому сезоні команди обмінялися домашніми перемогами. Матч першого кола без шансів виграти донеччани (5:1), а ось вже в березні Львів зумів шокувати команду Луїша Каштру (3:2).
Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 18:55. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.
Прогноз букмекерів. На їхню думку, однозначним фаворитом зустрічі є Шахтар . Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі виглядає зовсім символічним – 1.20. На нічию виставлений коефіцієнт 6.70, на перемогу гостей – аж 15.00. Більш того, букмекери не сильно вірять навіть в гол команди Безсмертного (2.21).
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