3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
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Колос --
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Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Мілан --
Ліверпуль --
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Атлетіко --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Вільярреал --
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Зальцбург --
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Лунін провів свою церемонію нагородження "Золотого м'яча"

Юлія Сениско
30 листопада, 21:06
Голкіпер вирішив, що церемонія нагородження кращого футболіста 2020 відбулась несправедливо по відношенні до його одноклубника

Андрій Лунін - український футболіст, воротар

Андрій Лунін опісля того, як дізнався, що усьоме в кар'єрі приз від журналу France Football дістався Ліонелю Мессі, поділився цікавою світлиною у своєму Instagram:

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На фото видно, що зірка футболу перекреслив цифру 4, яку посів його товариш по команді Карім Бензем, а натомість присудив одноклубнику – перше місце. Очевидно Лунін був переконаний, що на п'єдисталі повинен стояти нападник мадридського Реалу, але аж ніяк не Мессі.

Левандовський, Роналду і Мессі / Фото: Reuters

Нагадаємо, що другу сходинку у боротьбі за "Золотий м'яч " посів Левандовські.

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Левандовський – найкращий нападник, Мессі – найкращий футболіст 2021 року / Фото: Reuters

Варто відзначити, що раніше фаворита Луніна Каріма Бензема засудили на умовний термін. Усе через те, що той шантажував Вальбуена відеозаписом інтимного характеру.

Карім Бензема / Фото: Reuters

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Раніше ми опублікували інтригуючі факти з життя польського нападника, якому пророкувалы перемогу на церемонії кращих у світі футболу.