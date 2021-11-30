Лунін провів свою церемонію нагородження "Золотого м'яча"

Андрій Лунін - український футболіст, воротар

Андрій Лунін опісля того, як дізнався, що усьоме в кар'єрі приз від журналу France Football дістався Ліонелю Мессі, поділився цікавою світлиною у своєму Instagram:

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На фото видно, що зірка футболу перекреслив цифру 4, яку посів його товариш по команді Карім Бензем, а натомість присудив одноклубнику – перше місце. Очевидно Лунін був переконаний, що на п'єдисталі повинен стояти нападник мадридського Реалу, але аж ніяк не Мессі.

Левандовський, Роналду і Мессі / Фото: Reuters

Нагадаємо, що другу сходинку у боротьбі за "Золотий м'яч " посів Левандовські.

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Левандовський – найкращий нападник, Мессі – найкращий футболіст 2021 року / Фото: Reuters

Варто відзначити, що раніше фаворита Луніна Каріма Бензема засудили на умовний термін. Усе через те, що той шантажував Вальбуена відеозаписом інтимного характеру.

Карім Бензема / Фото: Reuters

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Раніше ми опублікували інтригуючі факти з життя польського нападника, якому пророкувалы перемогу на церемонії кращих у світі футболу.