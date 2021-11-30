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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
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Лунин провел свою церемонию награждения "Золотого мяча"

Юлия Сениско
30 ноября, 21:06
Голкипер решил, что церемония награждения лучшего футболиста 2020 года состоялась несправедливо по отношению к его одноклубнику

Андрей Лунин - украинский футболист, вратарь

Андрей Лунин после того, как узнал, что седьмой раз в карьере приз от журнала France Football достался Лионелю Месси, поделился интересной фотографией в своем Instagram:

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На фото видно, что звезда футбола перечеркнул цифру 4, которую собственно и занял его товарищ по команде – Карим Бензем, а в свою очередь присудил одноклубнику – первое место. Очевидно Лунин был убежден, что на пьедестале должен стоять нападающий мадридского Реала, но никак не Месси.

Левандовски, Роналду и Месси / Фото: Reuters

Напомним, что второе место в борьбе за "Золотой мяч" занял Левандовски.

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Левандовски – лучший нападающий, Месси – лучший футболист 2021 года / Фото: Reuters

Стоит отметить, что ранее фаворит Лунина Карим Бензем был осужден на условный срок. Все потому, что шантажировал Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

Карим Бензема / Фото: Reuters

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Раньше мы опубликовали интригующие факты из жизни польского нападающего , которому ранее предсказывали победу на церемонии лучшего в мире футбола.