Лукашенко реально г*ндон: чому українці ненавидітимуть Білорусь

Олександр Поворознюк гнівно висловився про президента Білорусі

Війна, яку Росія розв'язала проти України, налагодила цивілізований світ проти сусідньої країни. Росіяни та всі, хто підтримує агресію Путіна, стають світовими ізгоями та посібниками тероризму.

Одним із головних проросійських прихильників у світі є самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його підсобництвом армія РФ зайшла на територію його країни і з неї обстрілює наші міста.

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Не дивно, що ставлення до Лукашенка в Україні суттєво погіршилося. Своя думка про Олександра Григоровича висловив президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк.

"Ну я тут "Папа", а він там "Батька". Він мені подобався як президент, говорив прямою сільською мовою. Але те, що цей ґндон зараз зробив, просто на вуха не натягнеш. Він реально г*ндон. Те, що білоруси та росіяни будуть ненавистні українському народу – це факт".

Раніше Олександр Поворознюк похвалив Президента України Володимира Зеленського за його патріотичну позицію. На його спіч навіть записав реп "Вова, ї*аш їх, бл*дь".