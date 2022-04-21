Лукашенко реально г*ндон: почему украинцы будут ненавидеть Беларусь

Александр Поворознюк гневно высказался о президенте Беларуси

Война, которую Россия развязала против Украины, настроила весь цивилизованный мир против соседней страны. Россияне и все, кто поддерживает агрессию Путина, становятся мировыми изгоями и пособниками терроризма.

Одним из главных пророссийских сторонников в мире является самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. При его пособничестве армия РФ зашла на территорию его страны и с нее обстреливает наши города.

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Неудивительно, что отношение к Лукашенко в Украине существенно ухудшилось. Свое мнение об Александре Григорьевиче высказал президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк.

"Ну я тут "Папа", а он там "Батька". Он мне нравился как президент, говорил прямым сельским языком. Но то, что этот г*ндон сейчас сделал, просто на уши не натянешь. Он реально г*ндон. То, что беларусы и россияне будут ненавистны украинскому народу – это факт".

Ранее Александр Поворознюк похвалил Президента Украины Владимира Зеленского за его патриотическую позицию. На его спич даже записал рэп "Вова, е*ашь их, бл*дь".