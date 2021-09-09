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Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
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Лукашенко назвав збірну убозтвом. Йому відповів гравець із України

Андрій Трофімов
9 вересня, 13:53
Захисник збірної Білорусі і ковалівського Колоса Микола Золотов заявив, що насправді вони не "убозтво", а "цапи відбувайли"

Золотов vs Лукашенко. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters

На початку вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розгромив збірну своєї країни з футболу.

"Дивитися на те убозтво, яке сьогодні демонструє футбол, неприпустимо", – обурився Лукашенко.

Олександр Лукашенко / Фото: цензор

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Після цих слів збірна Білорусі, програвши Чехії 0:1, у досить гідній боротьбі поступилася ще і Уельсу 2:3 і Бельгії 0:1.

Після чого захисник білоруської збірної і Колоса з Ковалівки Микола Золотов в своєрідній відповіді Лукашенку заявив, що вони насправді не "убозтво", а "цапи відбувайли".

"У Білорусі нині ми цапи відбувайли, ніхто за нас не вболіває, – поскаржився Золотов у коментарі національній федерації футболу. – За нас уболівають одиниці. Але, гадаю, що навіть таким результатом, хоч і програшем, ми багатьом зіпсували настрій. Зрозуміло, що всі казатимуть: "Так, вони все одно програли, ті упівсили грали". Але, як сказав нам головний тренер, їхній склад і як вони грали – це не наші проблеми".

"Такими іграми ми все одно будемо закохувати в себе потихеньку уболівальників. Якась армія уболівальників буде з'являтися. Так, спочатку це буде 5 осіб, потім 10, потім буде 100", – сподівається Золотов.

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