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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Лукашенко назвал сборную убожеством. Ему ответил игрок из Украины

Андрей Трофимов
9 сентября, 13:53
Защитник сборной Беларуси и ковалевского Колоса Николай Золотов заявил, что на самом деле они не "убожество", а "козлы отпущения"

Золотов vs Лукашенко. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, Reuters

В начале сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разгромил сборную своей страны по футболу.

"Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", – возмутился Лукашенко.

Александр Лукашенко / Фото: Цензор

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После этих слов сборная Беларуси, проиграв Чехии 0:1, в довольно достойной борьбе уступила еще и Уэльсу 2:3 и Бельгии 0:1.

После чего защитник белорусской сборной и Колоса из Ковалевки Николай Золотов в своеобразном ответе Лукашенко заявил, что они на самом деле не "убожество", а "козлы отпущения".

"В Беларуси сейчас мы козлы отпущения, никто за нас не болеет, – посетовал Золотов в комментарии национальной федерации футбола. – За нас болеют считанные единицы. Но, думаю, что даже таким результатом, хоть и проигрышем, мы многим испортили настроение. Понятно, что все будут говорить: "Да, они все равно проиграли, те вполсилы играли". Но, как сказал нам главный тренер, их состав и в какую мощь они играли – это не наши проблемы".

"Такими играми мы все равно будем влюблять в себя потихоньку болельщиков. Какая-то армия болельщиков будет появляться. Да, сначала это будет 5 человек, потом 10, потом будет 100", – надеется Золотов.

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