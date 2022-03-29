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Луганськ – це Україна! Епатажний боксер передав свій респект захисникам країни

Євген Щербаков
29 березня, 17:07
Денис Берінчик з повагою звернувся до українських військових та нагадав, що його рідне місто це частина України.

Берінчик продовжує захищати Київ / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram berinchyk

Епатажний український боксер захищає столицю України у лавах тероборони . Денис Беринчик у футболці улюбленого клубу Зоря із Луганська, записав емоційне відео зі всією своєю класичною харизмою.

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У своєму Instagram , Берінчик висловив повагу всім, хто з перших днів захищає нашу країну. Окрім цього, український володар титулу WBO International у легкій вазі нагадав усім, що його рідний Луганськ – це територія нашої країни.

/ Фото: Instagram berinchyk

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З 14-го року я в речах. Тут все чітко. Луганськ – це Україна. Завжди я був, є і буду.

Є такі люди, які не в Києві, або відсиділися, або поїхали або перевзулися в місцеве населення. А всім пацанам, хто у формі – респект, усім пошана. А ось ті, хто тільки зараз взувся, вискочили, почали допомагати, тільки увімкнулися. Мені так подобається, що ви такі є.

Наразі Денис Беринчик зробив паузу у професійній кар'єрі, щоб захищати рідну країну. А ось Олександр Усік, який вирішив продовжити боксувати, вибирає собі необхідне спорядження у Празі .