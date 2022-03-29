Луганск – это Украина! Эпатажный боксер передал свой респект защитникам страны

Беринчик продолжает защищать Киев / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram berinchyk

Эпатажный украинский боксер защищает столицу Украины в рядах теробороны. Харизматичный Денис Беринчик в футболке любимого клуба Заря из Луганска записал эмоциональное видео.

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В Instagram Беринчик выразил уважение всем, кто с первых дней защищает страну. Кроме этого, украинский обладатель титула WBO International в легком весе напомнил всем, что его родной Луганск – это территория Украины.

/ Фото: Instagram berinchyk

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"С 14-го года... Тут все четко. Луганск – это Украина. Всегда я был, есть и буду. Есть такие люди, которые не в Киеве, или отсиделись, или поехали, или переобулись в местное население. А всем пацанам, кто в форме, – респект, всем уважение. А вот те, кто только сейчас обулись, выскочили, начали помогать, только включились. Мне так нравится, что вы такие есть".

Сейчас Денис Беринчик сделал паузу в профессиональной карьере, чтобы защищать родную страну. А вот Александр Усик, который решил продолжать боксировать, выбирает себе необходимое снаряжение в Праге.