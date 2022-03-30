Найкращий тренер України кришить рашистів на передовій

Юрій Вернидуб захищає Україну на передовій / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найкращих українських фахівців не словом, а ділом довів, як він любить Україну. Щойно Юрій Вернидуб дізнався про віроломний напад фашистської Росії на територію України, він першим же рейсом повернувся на батьківщину.

А вже за кілька днів прославлений тренер, який ще восени громив суперників у Лізі чемпіонів, вступив до лав ЗСУ.

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Наразі Юрій Вернидуб воює у гарячій точці на передовій в артилерійському підрозділі, повідомляє ТаТоТаке. За даними джерела, точне місцезнаходження тренера Шерифа не можна розголошувати, але імовірно він на південній ділянці фронту.

Також, як повідомляє джерело, сини Юрія Вернидуба служать у теробороні Запоріжжя.

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Раніше Вернидуб дав точний діагноз російському диктатору, який вирішив напасти на нашу державу.

"Путін – це худоба, виродок і вампір в одному флаконі. Правильно кажуть: Путін, пішов ти на х*й!", – сказав український тренер.

Юрій Вернидуб солідарний з українським народом / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що Юрій Вернидуб двічі визнавався найкращим тренером України (2016, 2018) та Молдови (2021).

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