Лучший тренер Украины крошит рашистов на передовой

Юрий Вернидуб защищает Украину на передовой / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из лучших украинских специалистов не словом, а делом доказал, как он любит Украину. Как только Юрий Вернидуб узнал о вероломном нападении фашистской России на территорию Украины, он первым же рейсом вернулся на родину.

А уже через несколько дней прославленный тренер, который еще осенью громил соперников в Лиге чемпионов, вступил в ряды ВСУ.

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Сейчас Юрий Вернидуб воюет в самой горячей точке на передовой в артилерийском подразделении, сообщает ТаТоТаке. По данным источника, точное местонахождение тренера Шерифа нельзя разглашать, но предположительно он на южном участке фронта.

Также, как сообщает источник, сыновья Юрия Вернидуба служат в теробороне Запорожья.

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Ранее Вернидуб дал точный диагноз свихнувшемуся российскому диктатору, который решил напасть на наше государство.

"Путин – это скотина, урод и вампир в одном флаконе. Правильно говорят: Путин, пошел ты на х*й!", – сказал украинский тренер.

Юрий Вернидуб солидарен с украинским народом / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Отметим, что Юрий Вернидуб дважды признавался лучшим тренером Украины (2016, 2018) и Молдовы (2021).

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