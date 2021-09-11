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Найкраще святкування гола! Футболіст зловив кинутий з трибуни келих з пивом і випив

Олександр Трикіша
11 вересня, 20:05
Кумедний епізод стався під час матчу чемпіонату Німеччини між Байєром і дортмундською Борусією. Гравець гостей зловив пиво, кинуте в нього з трибуни!

Джуд Беллінгем спіймав келих, який кинули з трибуни / Фото: REUTERS

Боруссія вирвала перемогу з рахунком 4:3, а переможний гол був забитий на 77-й хвилині з пенальті. Результативним ударом з точки відзначився Ерлінг Голанд.

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Святкувати гол норвежець побіг до чужої трибуни, за що в нього прилетіло кілька склянок з пивом.

Одним з перших привітати Холанда прибіг Джуд Беллінгем, який заліз партнеру на спину. Якраз в цей момент в нього летів один з келихів пива.

Але футболіст не розгубився і зловив "снаряд". А потім ще й відпив з нього! До речі, ще один футболіст зловив келих в польоті, але з розчаруванням виявив, що він вже порожній.

"Ідеальний день для мого першого пив ... Не фанат", – відреагував на епізод Джуд в Twitter, зізнавшись, що не є фанатом хмільного.

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