Найкраще святкування гола! Футболіст зловив кинутий з трибуни келих з пивом і випив

Джуд Беллінгем спіймав келих, який кинули з трибуни / Фото: REUTERS

Боруссія вирвала перемогу з рахунком 4:3, а переможний гол був забитий на 77-й хвилині з пенальті. Результативним ударом з точки відзначився Ерлінг Голанд.

Читайте також: Пиво, шампанське та ікра: як дивиться футбол володар Золотого м'яча на пенсії

Святкувати гол норвежець побіг до чужої трибуни, за що в нього прилетіло кілька склянок з пивом.

Одним з перших привітати Холанда прибіг Джуд Беллінгем, який заліз партнеру на спину. Якраз в цей момент в нього летів один з келихів пива.

Але футболіст не розгубився і зловив "снаряд". А потім ще й відпив з нього! До речі, ще один футболіст зловив келих в польоті, але з розчаруванням виявив, що він вже порожній.