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Лучшее празднование гола! Футболист поймал брошенный с трибуны бокал с пивом и выпил

Александр Трикиша
11 сентября, 20:05
Забавный эпизод произошел во время матча чемпионата Германии между Байером и дортмундской Боруссией. Игрок гостей поймал пиво, брошенное в него с трибуны!

Джуд Беллингем поймал стакан, брошенный с трибуны / Фото: REUTERS

Боруссия вырвала победу со счетом 4:3, а победный гол был забит на 77-й минуте с пенальти. Результативным ударом с точки отметился Эрлинг Холанд.

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Праздновать гол норвежец побежал к чужой трибуне, за что в него прилетело несколько стаканов с пивом.

Одним из первых поздравить Холанда прибежал Джуд Беллингем, взобравшийся партнеру на спину. Как раз в этот момент в него летел один из бокалов пива.

Но футболист не растерялся и поймал "снаряд". А затем еще и отпил из него! Кстати, еще один футболист поймал бокал в полете, но с разочарованием обнаружил, что он уже пустой.

"Идеальный день для моего первого пива... Не фанат", – отреагировал на эпизод Джуд в Twitter, признавшись, что не является фанатом хмельного.

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