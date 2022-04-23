Краще мовчати, ніж брехати. Ображеного російського тенісиста викрили в лицемірстві

Долгополов звинуватив Рубльова у брехні та маніпулюванні / Фото: Колаж: Сьогодні

Організатори Вімблдону заборонили спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у престижному тенісному турнірі. При цьому самі росіяни намагаються виправдатися, вдаючи безневинних жертв, які взагалі нічого не розуміють у політиці.

Одним із таких ображених виявився російський тенісист Андрій Рубльов, який напередодні турніру зробив заяву про відсторонення від турніру.

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Ось тільки його звернення зроблено за лекалами російської пропаганди, в чому розібрався український тенісист Олександр Долгополов.

"Заява Рубльова – чудовий приклад того, чому рішення організаторів Вімблдону правильно. Це саме те, що каже їх президент та пропаганда щодня – брехня. "Я не знаю нічого, я не читаю новин, я не стежу, у мене немає освіти" – брехня. Рубльов грав у парному турнірі з Денисом Молчановим за десять днів до початку війни, мав прямий контакт із кожним українцем під час змагань і так він чудово знав, що відбувається з огляду на те, що в перші ж дні війни написав "Ні війні" на камері. Ми чітко не розуміємо, чи це означає, що Україна має здатися і сподівалися, що він висловиться і все пояснить, але, звісно, далі нічого не було. Андрію, хочеш знати, що відбувається? Спробуй погуглити одне слово: Буча. Або, я певен, у тебе є мій контакт, можеш сам спитати і я тобі покажу. Твоя країна чинить геноцид в Україні, це підтвердили лідери в Канаді та США. У Латвії та Естонії вже назвали це геноцидом на законодавчому рівні. Решта попереду.

10-річний Вова залишився без мами / Фото: Колаж: Сьогодні

Тому після того, як він стверджує, що нічого не знав і взагалі сліпий і неосвічений, тепер хоче пояснити, чому це усунення не спрацює, посилаючись на дискримінацію та демократію. Чекай, ми думали, що ти неосвічений і взагалі нічого не розумієш у політиці та інших розумних словах? Якщо ти нічого не знаєш і не стежиш за цим, то з якого дива ти збираєшся жертвувати нам призові кошти і яким саме сім'ям та дітям ти хочеш допомогти? Сім'ям російських солдатів? Спробуй говорити чіткіше і правду.

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Чи хочеш бути першим від спорту, хто жертвує гроші? Роджер Федерер пожертвував 500 тисяч доларів, Нью-Йорк Джетс – 1 мільйон доларів, Девід Бекхем – 1 мільйон фунтів, англійська Прем'єр-ліга – 1 мільйон фунтів, НАСКАР – 1 мільйон, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Тому, будь ласка, краще вже нічого не говори, ніж замість цього брехати, як робить твій уряд, нехай твоє життя просто йде своєю течією. Тому що твоя армія масово гвалтує дітей та жінок, вбиває пов'язаних людей у потилицю і веде себе як варвари. На жаль, ця заява повна лицемірства та брехні, і ATP та WTA точно не повинні покривати таку поведінку. Якщо росіяни та білоруси хочуть говорити, то нехай кажуть правду і роблять це чітко, без брехні", – цитує Долгополова Суспільне.Спорт.

Долгополов закликає ізолювати російський спорт / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, екс-тенісист Олександр Долгополов повернувся до України після початку військового вторгнення Росії. Він одразу став на захист рідної країни. Долгополов вступив до тероборони Києва, а також займається гуманітарною допомогою.