Лучше молчать, чем лгать. Обиженного российского теннисиста разоблачили в лицемерии

Долгополов обвинил Рублева во лжи и манипулировании / Фото: Коллаж: Сегодня

Организаторы Уимблдона запретили спортсменам из России и Беларуси участвовать в престижном теннисном турнире. При этом сами россияне пытаются оправдаться, делая из себя невинных жертв, что они вообще ничего не понимают в политике.

Одним из таких обиженных оказался российский теннисист Андрей Рублев, который накануне турнира сделал заявление о своем отстранении от турнира.

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Вот только все его обращение сделано по лекалам российской пропаганды, в чем разобрался украинский теннисист Александр Долгополов.

"Заявление Рублева – отличный пример того, почему решение организаторов Уимблдона правильно. Это именно то, что говорит их президент и пропаганда каждый день – ложь. "Я не знаю ничего, я не читаю новостей, я не слежу, у меня нет образования" – ложь. Рублев играл в парном турнире с Денисом Молчановым за десять дней до начала войны, имел прямой контакт с каждым украинцем во время соревнований и так он прекрасно знал, что происходит, учитывая, что в первые же дни войны написал "Нет войне" на камере. Мы четко не понимаем, означает ли это, что Украина должна сдаться и надеялись, что он выскажется и все объяснит, но, конечно, дальше ничего не было. Андрей, хочешь знать, что происходит? Попробуй погуглить одно слово: "Буча". Или, я уверен, у тебя есть мой контакт, можешь сам спросить и я тебе покажу. Твоя страна делает геноцид в Украине, это подтвердили лидеры в Канаде и США, в Латвии и Эстонии уже назвали это геноцидом на законодательном уровне. Все остальное впереди.

10-летний Вова остался без мамы / Фото: Коллаж: Сегодня

Поэтому после того, как он утверждает, что ничего не знал и вообще слеп и необразован, теперь хочет объяснить, почему это отстранение не сработает, ссылаясь на дискриминацию и демократию. Подожди, мы думали, что ты необразован и вообще ничего не понимаешь в политике и других умных словах? Если ты ничего не знаешь и не следишь за этим, то с какой стати ты собираешься жертвовать нам призовые средства и каким именно семьям и детям ты хочешь помочь? Семьям российских "страдающих" солдат? Попробуй говорить более четко и правду.

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Хочешь быть первым от спорта, кто жертвует деньги? Роджер Федерер пожертвовал 500 тысяч долларов, "Нью-Йорк Джетс" – 1 миллион долларов, Дэвид Бекхэм – 1 миллион фунтов, английская Премьер-лига – 1 миллион фунтов, НАСКАР – 1 миллион, и этот список можно продолжать и продолжать. Поэтому пожалуйста, лучше уж ничего не говори, чем вместо этого лгать, как делает твое правительство, пусть твоя жизнь просто идет своим течением. Потому что твоя армия массово насилует детей и женщин, убивает связанных людей в затылок и ведет себя как варвары. К сожалению, это заявление полно лицемерия и лжи, и ATP и WTA точно не должны покрывать такое поведение. Если они (русские и белорусы) хотят говорить, то пусть говорят правду и делают это четко, без лжи", – цитирует Долгополова Суспильне.Спорт.

Долгополов призывает изолировать российский спорт / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, экс-теннисист Александр Долгополов вернулся в Украину сразу после начала военного вторжения России. Он сразу стал на защиту родной страны. Долгополов вступил в тероборону Киева, а также занимается гуманитарной помощью.