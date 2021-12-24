Найкраща українська спортсменка 2021 року: голосування

Претендентки на звання кращої спортсменки 2021 року в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Давайте разом визначимо, хто ж заслужив на звання кращої спортсменки України у 2021 році. Щоб полегшити вибір, ми підібрали четвірку найгідніших кандидаток.

Читайте також: Найкращий український спортсмен 2021 року: голосування

Реклама

Краща Спортсменка України Людмила Лузан (веслування) Еліна Світоліна (теніс) Анжеліка Терлюга (карате) Олена Старікова (велоспорт)

Людмила Лузан

Людмила стала справжнім відкриттям 2021 року. Веслування не найпопулярніший вид спорту в Україні, але Лузан зуміла голосно заявити про себе, завоювавши дві медалі на Олімпіаді-2020.

Реклама

Людмила стала бронзовою призеркою у спринті на 200-метрівці, а потім виборола золото на дистанції 500 метрів у парі з Анастасією Четвериковою.

До олімпійських медалей Лузан додала два золота, срібло та бронзу чемпіонату Європи, а також срібло чемпіонату світу.

Людмила Лузан / Фото: Reuters

Реклама

Еліна Світоліна

Українка стала героїнею спочатку у світському плані, а потім і у спортивному. У середині липня Еліна одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Яка там Олімпіада?

Але Світоліна довела, що честь країни для неї важливіша за медовий місяць. Українка прикро програла у півфіналі Токіо-2020, але потім на жилах вирвала бронзову медаль!

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Анжеліка Терлюга

Карате вперше було представлено у програмі Олімпіади у 2020 році і вже на наступних Іграх цього виду не буде.

Але Анжеліка встигла вихопити срібну медаль – першу для України у цій дисципліні.

Анжеліка Терлюга / Фото: Reuters

Олена Старікова

Спринт на велотреку є коронною дисципліною українки, але мало хто очікував, що по дорозі до олімпійської медалі українка виб'є першого номера світового рейтингу! Тому срібло Токіо-2020 для Олени схоже на золоту медаль.