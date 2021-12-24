Лучшая украинская спортсменка 2021 года: голосование

Претендентки на звание лучшей спортсменки 2021 года в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Давайте вместе определим, кто же заслужил звание лучшей спортсменки Украины в 2021 году. Чтобы облегчить вам выбор, мы подобрали четвертку самых достойных кандидаток.

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Лучшая спортсменка Украины Людмила Лузан (гребля) Элина Свитолина (теннис) Анжелика Терлюга (карате) Елена Старикова (велоспорт)

Людмила Лузан

Людмила стала настоящим открытием 2021 года. Гребля не самый популярный вид спорта в Украине, но Лузан сумела громко заявить о себе, завоевав две медали на Олимпиаде-2020.

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Людмила стала бронзовой призеркой в спринте на 200-метровке, а затем завоевала золото на дистанции 500 метров в паре с Анастасией Четвериковой.

К олимпийским медалям Лузан добавила два золота, серебро и бронзу чемпионата Европы, а также серебро чемпионата мира.

Людмила Лузан / Фото: Reuters

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Элина Свитолина

Украинка стала героиней сначала в светском плане, а затем и в спортивном. В середине июля Элина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфисом. Какая там Олимпиада?

Но Свитолина доказала, что честь страны для нее важнее, чем медовый месяц. Украинка обидно проиграла в полуфинале Токио-2020, но затем на жилах вырвала бронзовую медаль!

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Анжелика Терлюга

Карате впервые было представлено в программе Олимпиады в 2020 году и уже на следующих Играх этого вида не будет.

Но Анжелика успела выхватить серебряную медаль – первую для Украины в этой дисциплине.

Анжелика Терлюга / Фото: Reuters

Елена Старикова

Спринт на велотреке является коронной дисциплиной украинки, но мало кто ожидал, что на пути к олимпийской медали украинка выбьет первого номера мирового рейтинга! Поэтому серебро Токио-2020 для Елены сродни золотой медали.