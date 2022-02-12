Найкраща гонка у сезоні! Два українці вперше потрапили до ТОП-15

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

У суботу, 12 лютого, на біатлонному стадіоні у китайському Чжанцзякоу відбулася чоловіча спринтерська гонка на 10 км.

Українські спортсмени виступили у гонці у самому бойовому складі: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Реклама

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний у чудовому темпі пройшов першу частину дистанції, закривши всі цілі. Українець поступався у швидкості лише фавориту гонки Йоганнесу Бо.

Але знову повторилася історія вчорашнього спринту з Юлією Джимою. Дмитро припустився промаху на другому стрільбищі і значно поступався у швидкості суперникам. В підсумку Підручний фінішував на 13-му місці.

Реклама

Блискучий результат показав Артем Прима, який зайняв 15-е місце у спринті. Це найвищий результат Артему на Олімпійських іграх.

Також зумів кваліфікуватися у пасьют Антон Дудченко, який фінішував 60-м.

Реклама

Золоті медалі у чоловічому спринті завоював норвежець Йоганнес Бьо, який хоч і допустив один промах, але був недосяжним для суперників за швидкістю ходу.

Срібло дісталося французу Кантену Фійону Майє, а бронзові нагороди в активі Тар'є Бьо з Норвегії.

Результати чоловічих спринтерських перегонів, 10 км.

1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1) 24:00,4

2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+0) + 25,5

3. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1) +40,1

13. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) + 1:18,6

15. Артем Прима (Україна, 0+1) + 1:19,4

60. Антон Дудченко (Україна, 2+0) + 2:51,2

66, Богдан Цимбал (Україна, 3+0) + 2:58,6

Завтра у біатлонній програмі Олімпійських ігор відбудеться жіноча гонка переслідування на 10 км.