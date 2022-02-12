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Найкраща гонка у сезоні! Два українці вперше потрапили до ТОП-15

Сергій Шаховець
12 лютого, 12:20
Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся чоловічий спринт. Чемпіонські медалі дісталися титулованому Йоганнесу Бо

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

У суботу, 12 лютого, на біатлонному стадіоні у китайському Чжанцзякоу відбулася чоловіча спринтерська гонка на 10 км.

Українські спортсмени виступили у гонці у самому бойовому складі: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

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Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний у чудовому темпі пройшов першу частину дистанції, закривши всі цілі. Українець поступався у швидкості лише фавориту гонки Йоганнесу Бо.

Але знову повторилася історія вчорашнього спринту з Юлією Джимою. Дмитро припустився промаху на другому стрільбищі і значно поступався у швидкості суперникам. В підсумку Підручний фінішував на 13-му місці.

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Блискучий результат показав Артем Прима, який зайняв 15-е місце у спринті. Це найвищий результат Артему на Олімпійських іграх.

Також зумів кваліфікуватися у пасьют Антон Дудченко, який фінішував 60-м.

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Золоті медалі у чоловічому спринті завоював норвежець Йоганнес Бьо, який хоч і допустив один промах, але був недосяжним для суперників за швидкістю ходу.

Срібло дісталося французу Кантену Фійону Майє, а бронзові нагороди в активі Тар'є Бьо з Норвегії.

Результати чоловічих спринтерських перегонів, 10 км.

  • 1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1) 24:00,4
  • 2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+0) + 25,5
  • 3. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1) +40,1
  • 13. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) + 1:18,6
  • 15. Артем Прима (Україна, 0+1) + 1:19,4
  • 60. Антон Дудченко (Україна, 2+0) + 2:51,2
  • 66, Богдан Цимбал (Україна, 3+0) + 2:58,6

Завтра у біатлонній програмі Олімпійських ігор відбудеться жіноча гонка переслідування на 10 км.