Лучшая гонка в сезоне! Два украинца впервые попали в ТОП-15

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

В субботу, 12 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.

Украинские спортсмены выступили в гонке в самом боевом составе: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

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Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в отличном темпе прошел первую часть дистанции, закрыв все мишени. Украинец уступал в скорости только фавориту гонки Йоханнесу Бе.

Но опять повторилась история вчерашнего спринта с Юлией Джимой. Дмитрий допустил промах на втором стрельбище и значительно уступал в скорости соперникам. В итоге Пидручный финишировал на 13-м месте.

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Блестящий результат показал Артем Прима, который занял 15-е место в спринте. Это самый высокий результат Артема на Олимпийских играх.

Также сумел квалифицироваться в пасьют Антон Дудченко, который финишировал 60-м.

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Золотые медали в мужском спринте завоевал норвежец Йоханнес Бе, который хотя и допустил один промах, но был недосягаем для соперников по скорости хода.

Серебро досталось французу Кантену Фийону Майе, а бронзовые награды в активе Тарьей Бе из Норвегии.

Результаты мужской спринтерской гонки, 10 км.

1.Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1) 24:00,4

2.Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0) + 25,5

3.Тарьей Бе (Норвегия, 0+1) +40,1

13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) + 1:18,6

15. Артем Прима (Украина, 0+1) + 1:19,4

60. Антон Дудченко (Украина, 2+0) + 2:51,2

66, Богдан Цымбал (Украина, 3+0) + 2:58,6

Завтра в биатлонной программе Олимпийских игр состоится женская гонка преследования на 10 км.