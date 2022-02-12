12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Лучшая гонка в сезоне! Два украинца впервые попали в ТОП-15

Сергей Шаховец
12 февраля, 12:20
Сегодня на Олимпийских играх в Пекине состоялся мужской спринт. Чемпионские медали достались титулованному Йоханнесу Бе

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

В субботу, 12 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.

Украинские спортсмены выступили в гонке в самом боевом составе: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Реклама

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в отличном темпе прошел первую часть дистанции, закрыв все мишени. Украинец уступал в скорости только фавориту гонки Йоханнесу Бе.

Но опять повторилась история вчерашнего спринта с Юлией Джимой. Дмитрий допустил промах на втором стрельбище и значительно уступал в скорости соперникам. В итоге Пидручный финишировал на 13-м месте.

Реклама

Блестящий результат показал Артем Прима, который занял 15-е место в спринте. Это самый высокий результат Артема на Олимпийских играх.

Также сумел квалифицироваться в пасьют Антон Дудченко, который финишировал 60-м.

Реклама

Золотые медали в мужском спринте завоевал норвежец Йоханнес Бе, который хотя и допустил один промах, но был недосягаем для соперников по скорости хода.

Серебро досталось французу Кантену Фийону Майе, а бронзовые награды в активе Тарьей Бе из Норвегии.

Результаты мужской спринтерской гонки, 10 км.

  • 1.Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1) 24:00,4
  • 2.Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0) + 25,5
  • 3.Тарьей Бе (Норвегия, 0+1) +40,1
  • 13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) + 1:18,6
  • 15. Артем Прима (Украина, 0+1) + 1:19,4
  • 60. Антон Дудченко (Украина, 2+0) + 2:51,2
  • 66, Богдан Цымбал (Украина, 3+0) + 2:58,6

Завтра в биатлонной программе Олимпийских игр состоится женская гонка преследования на 10 км.