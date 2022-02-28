Луческу втік із Києва: "Українське телебачення не транслює кадри війни"

Луческу перший день вторгнення Росії в Україну заявляв, що не має наміру залишати столицю України.

Проте за кілька днів 77-річний тренер виїхав з України до Молдови, а звідти вирушив до рідної Румунії.

"Моя дружина Неллі та моя сім'я, побачивши кадри по телевізору, кілька днів благали мене повернутися. Я зробив це неохоче, після розмови з президентом Динамо та гравцями.

Я з ними в постійному контакті, мені потрібно знайти спосіб вивезти їх із Києва, особливо футболістів з сім'ями та дітьми. Вони більше не можуть там залишатися", – сказав Луческу в інтерв'ю Bresciaoggi.