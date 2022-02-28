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Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
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Черноморец --
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Луческу сбежал из Киева: "Украинское телевидение не транслирует кадры войны"

Александр Трикиша
28 февраля, 17:31
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу таки покинул территорию Украины, несмотря на заявления, что будет оставаться в Киеве

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Луческу в первый день вторжения России в Украину заявлял, что не намерен покидать столицу Украины.

Однако через несколько дней 77-летний тренер выехал из Украины в Молдову, а оттуда отправился в родную Румынию

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"Моя жена Нелли и моя семья, увидев кадры по телевизору, несколько дней умоляли меня вернуться. Я сделал это неохотно, после разговора с президентом Динамо и игроками.

Я нахожусь с ними в постоянном контакте, мне нужно найти способ увезти их из Киева, особенно футболистов с семьями и детьми. Они больше не могут там оставаться", – признался Луческу в интервью Bresciaoggi.

А затем румын сделал неоднозначное заявление. По его словам, украинское ТВ не показывает всей правды.

"На базе Динамо не было телевидения. Украинское телевидение не хочет тревожить население и не транслирует кадры войны. Информация пришла ко мне от моих близких в Румынии и от многих моих друзей по всему миру, даже из Брешии. Так что я решился, но неохотно. Но мы должны были сделать это, предотвратив риски", – добавил тренер.

При этом, Луческу уверен, что сами россияне против войны, а главным виновником является Путин. Он надеется, что вскоре наступит перемирие.

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