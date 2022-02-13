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Луческу відрахував із Динамо основного гравця команди

Олександр Трикіша
13 лютого, 10:40
Сьогодні київське Динамо вирушило на третій тренувальний збір у Туреччині. Головний тренер команди Мірча Луческу здивував списком гравців – у складі не було одного з основних гравців

Шепелєву пощастило - не буде таскати ворота у Туреччині / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

На останньому етапі підготовки до весняної частини сезону готуватимуться 30 гравців. Відразу впала в око відсутність півзахисника Володимира Шепелєва.

Володимир Шепелєв / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Офіційний сайт клубу не повідомляє причини відсутності гравця, але водночас зазначає, що після пошкоджень повернулися воротар Руслан Нещерет та півзахисник Олександр Андрієвський.

У поточному сезоні Шепелєв провів 11 матчів у всіх турнірах та зробив одну результативну передачу.

Склад Динамо на третій збір у Туреччині:

  • Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
  • Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Біль, Забарний, Караваєв
  • Півзахисники: Андрієвський, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Яцик
  • Форварди: Кулач, Бесєдін, Шкурін, Ванат

До речі, сьогодні Динамо проведе спаринг проти сербського клубу Інджія. Матч розпочнеться о 16:00.

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Нагадаємо, напередодні Динамо вийшло до 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА, обігравши по пенальті у гостях іспанське Депортіво.