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Луческу отчислил из Динамо основного игрока команды

Александр Трикиша
13 февраля, 10:40
Сегодня киевское Динамо отправилось на третий тренировочный сбор в Турции. Главный тренер команды Мирча Луческу удивил списком игроков – в составе не оказалось одного из основных игроков

Шепелеву повезло - не будет таскать ворота в Турции / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На последнем этапе подготовки к весенней части сезона будет готовиться 30 игроков. Сразу бросилось в глаза отсутствие полузащитника Владимира Шепелева.

Владимир Шепелев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Официальный сайт клуба не сообщает причины отсутствия игрока, но в то же время отмечает, что после повреждений вернулись вратарь Руслан Нещерет и полузащитник Александр Андриевский.

В текущем сезоне Шепелев провел 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Состав Динамо на третий сбор в Турции:

  • Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
  • Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев
  • Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцык
  • Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат

Кстати, уже сегодня Динамо проведет спарринг против сербского клуба Инджия. Матч начнется в 16:00.

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Напомним, накануне Динамо вышло в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА, обыграв по пенальти в гостях испанское Депортиво.