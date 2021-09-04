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Луческу не дав йому зіграти жодної хвилини. Динамівець повернувся в свій рідний клуб

Сергій Шаховець
4 вересня, 19:07
Львівський клуб скористався паузою в чемпіонаті і серйозно посилив свій склад

Володимир Костевич відправився в львівський Рух / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Захисник київського Динамо Володимир Костевич перейшов у Рух на правах оренди. 28-річний футболіст захищатиме кольори львівської команди до кінця 2021-го року.

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Володимир Костевич, Рух Львів / Фото: Рух Львів

Костевич є вихованцем футбольної школи Руха, яка базувалася у Винниках. На дорослому рівні футболіст виступав за львівські Карпати, звідки перейшов до польського Леха. У 2017 році футболіст визнавався найкращим лівим захисником чемпіонату Польщі, за версією вболівальників.

Володимир Костевич. Фото: lechpoznan.pl

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У жовтні 2020 року Володимир Костевич підписав контракт з київським Динамо, але через травми хрестоподібних зв'язок коліна так і не зіграв жодного матчу за "біло-синіх".

Крім того, команду Леоніда Кучука поповнили чотири легіонери: 20-річний американський форвард Осазе Тафарі Де Розаріо і три нігерійці – 19-річний захисник Ннабуігье Річмонд Чуквуемека, 18-річний хавбек Майкл Обаміна, а також 19-річний півзахисник Інносент Чідозі Одог.

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