Луческу не дал ему сыграть ни единой минуты. Динамовец вернулся в свой родной клуб

Владимир Костевич отправился в львовский Рух / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник киевского Динамо Владимир Костевич перешел в Рух на правах аренды. 28-летний футболист будет защищать цвета львовской команды до конца 2021-го года.

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Владимир Костевич, Рух Львов / Фото: Рух Львов

Костевич является воспитанником футбольной школы Руха, которая базировалась в Винниках. На взрослом уровне футболист выступал за львовские Карпаты, откуда перешел в польский Лех. В 2017 году футболист признавался лучшим левым защитником чемпионата Польши, по версии болельщиков.

Владимир Костевич. Фото: lechpoznan.pl

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В октябре 2020 года Владимир Костевич подписал контракт с киевским Динамо, но из-за травмы крестообразных связок колена так и не сыграл ни единого матча за "бело-синих".

Кроме того команду Леонида Кучука пополнили четыре легионера: 20-летний американский форвард Осазе Тафари Де Розарио и нигерийцы 19-летний защитник Ннабуигье Ричмонд Чуквуэмека, 18-летний хавбек Майкл Обамина, а также 19-летний полузащитник Инносент Чидози Одог.

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