8 грудня 19:45
Ювентус 1
Мальме 0
8 грудня 19:45
Зеніт 3
Челсі 3
8 грудня 22:00 Трансляція
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Луческу назвав склад Динамо на останній матч у Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець
8 грудня, 21:10
Динамівці у Лісабоні грають матч проти Бенфіки. Раніше "біло-сині" втратили шанси пробитися до плей-оф єврокубків

Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо зіграє із Бенфікою. Поєдинок пройде в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луж" та розпочнеться о 22:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Бенфіка – Динамо.

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Тренерський штаб киян назвав стартовий склад.

Динамо: Бущан, Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко, Буяльський, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Циганков, Гармаш

У запасі: Бойко, Шабанов, Караваєв, Андрієвський, Шепелєв, Леднєв, Антюх, Де Пена, Кулач, Вітіньо, Шкурін, Рамірес

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Динамо проведе свій останній поєдинок у нинішніх єврокубках. Кияни за будь-яких розкладів займуть четверте місце в групі і залишаться без євровесни.

Бенфіка вийде до плей-оф Ліги чемпіонів, якщо обіграє Динамо, а Барселона втратить очки у паралельному матчі з Баварією.

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