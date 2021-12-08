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Луческу назвал состав Динамо на последний матч в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец
8 декабря, 21:10
Динамовцы в Лиссабоне играют матч против Бенфики. Ранее "бело-синие" потеряли шансы пробиться в плей-офф еврокубков

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо сыграет с Бенфикой. Поединок пройдет в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" и начнется в 22:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Бенфика – Динамо.

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Тренерский штаб киевлян назвал стартовый состав.

Динамо: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Гармаш

В запасе: Бойко, Шабанов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, Антюх, Де Пена, Кулач, Витиньо, Шкурин, Рамирес

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Динамо проведет свой последний поединок в нынешних еврокубках. Киевляне при любых раскладах займут четвертое место в группе и останутся без евровесны.
Бенфика выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет Динамо, а Барселона потеряет очки в параллельном матче с Баварией.